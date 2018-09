PARMA, STADIO TARDINI – Parma-Cagliari 2-0 (1-0). Parma (4-3-3): Sepe 6, Iacoponi 6.5, Alves 6.5, Gagliolo 6.5, Dimarco 6, Rigoni 6.5, Stulac 6, Barillà 6.5, Gervinho 7.5 (40′ st Gobbi sv), Inglese 7.5 (28′ st Ceravolo 5.5), Di Gaudio 6 (19′ st Deiola 6) (1 Frattali, 56 Bagheria, 13 Sierralta, 95 Bastoni, 23 Gazzola, 26 Siligardi, 10 Ciciretti, 7 Da Cruz, 93 Sprecati) All. D’Aversa 7.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 5.5, Srna 5.5, Romagna 5, Klavan 5, Lykogiannis 5.5, Ionita 6 (15’st Castro 5), Bradaric 6 (33′ st Cigarini sv), Barella 5.5, Joao Pedro 5, Sau 5, Cerri 6 (15′ st Farias 5) (1 Rafael, 12 Daga, 16 Aresti, 2 Pajac, 3 Andreoli, 4 Dessena, 19 Pisacane, 20 Padoin, 24 Faragò) All. Maran 5. Arbitro: Calvarese di Teramo 6.

Reti: nel pt 20′ Inglese; nel st 2′ Gervinho. Angoli: 11 a 4 per il Cagliari. Recupero: 4′ e 4′. Ammoniti: Gagliolo per comportamento non regolamentare, Sau e Barillà per gioco scorretto. Var: 1. Spettatori: 14.852, di cui abbonati 12.938, per un incasso di euro 162.432 euro.

** I GOL ** – 20′ pt: lancio di Dimarco in area per Inglese, che va al tiro. La palla respinta del portiere finisce sul volto dell’attaccante e in rete. Calvarese chiede la verifica della Var per un sospetto fuorigioco e alla fine convalida il gol.

– 2′ st: Gervinho riceve nella propria metà campo, semina tre avversari zigzagando verso l’area avversaria da dove esplode con il destro un tiro che finisce sul palo e poi in rete.

Sintesi della partita #ParmaCagliari finita con la vittoria del Parma per 2-0 Gol di #Inglese e #Gervinho pic.twitter.com/7rxeJKqNtb — Pierluigi Carpi (@PieroCarpi) 22 settembre 2018

