PARMA, STADIO ENNIO TARDINI – La gara tra Parma e Cagliari si giocherà sabato 22 settembre alle ore 15.00, allo stadio Tardini di Parma.

DOVE VEDERE PARMA-CAGLIARI IN TV E STREAMING.

Parma-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, su Sky Sport Serie A: gara in diretta streaming su Sky Go attraverso pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-CAGLIARI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, B. Alves, Dimarco; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Pavoletti.

Parma e Cagliari vogliono continuare a stupire ma soprattutto vogliono conquistare dei preziosi punti salvezza. Il Parma dovrebbe confermare i titolari che hanno fatto bene a San Siro. Riflettori su Dimarco ma anche sul tridente delle meraviglie composto da Gervinho, Inglese e Di Gaudio. Gervinho e Inglese si sono allenati molto bene e sperano di tornare al gol.

Il Cagliari dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2 con Joao Pedro dietro a Sau e Pavoletti. Ci si attende molto da Sau che contro il Milan ha fallito alcune comode occasioni da gol. E’ chiamato al pronto riscatto.

