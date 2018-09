PARMA, STADIO ENNIO TARDINI – Parma-Empoli 1-0, gol: Gervinho. Partita valida come posticipo della settima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Il Parma trionfa nella sfida tra neopromosse e si porta a due punti dalla “zona Europa League”. Ko pesante per l’Empoli che occupa il terzultimo posto in classifica ed è in zona retrocessione con Frosinone e Chievo Verona. La partita del Tardini è stata decisa da un gran gol di Gervinho.

L’ex attaccante della Roma ha segnato il suo terzo gol stagionale in campionato. Tutte le reti sono state siglate al Tardini. Gervinho è andato in gol contro la Juventus ma soprattutto negli scontri diretti contro Cagliari ed Empoli. L’Empoli ha colpito due pali. Il primo con Zajc e il secondo con Caputo. Il Parma sembra la più forte tra le neopromosse e, a salvezza archiviata, potrà tentare la qualificazione alle coppe europee perché sognare in grande non costa nulla.

Gli highlights di Parma-Empoli 1-0

Parma in vantaggio con il solito Gervinho. L’ex attaccante della Roma è partito sul filo del fuorigioco e ha battuto Terracciano con un rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere dell’Empoli.

INTERVALO! Parma vai vencendo o Empoli por 1-0 . Gol de Gervinho #ParmaEmpoli pic.twitter.com/41iQdVrgeW — Parma Calcio Brasil (@ParmaCalcio_BR) 30 settembre 2018

Le pagelle di Parma-Empoli 1-0

Parma (4-3-3): Sepe 7; Iacoponi 6, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 6, Dimarco 6; Rigoni 6, Stulac 6.5, Barillà 6.5; Gervinho 7, Ceravolo 5.5, Siligardi 6. Subentrati: Gobbi 6.5, Di Gaudio 6 e Gazzola 6. All. D’Aversa 7.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano 6; Di Lorenzo 5.5, Maietta 6, Silvestre 6, Veseli 6; Bennacer 6, Rasmussen 6, Krunic 6.5; Zajc 6.5; Caputo 6, Mraz 5.5. Subentrati: Mchedlidze 6, La Gumina sv e Traoré 6. All. Andreazzoli 5.5.