PARMA – Parma e Frosinone 0-0, le pagelle della partita. Parma (4-3-3): Sepe 7, Iacoponi 5.5, Alves 6, Gagliolo 6, Gobbi 6, Deiola 5.5, Stulac 4.5, Rigoni 6 (39’st Grassi sv), Siligardi 6 (33’st Inglese sv), Ceravolo 5 (28’st Bastoni 6), Gervinho 6. (1 Frattali, 56 Bagheria, 7 Da Cruz, 10 Ciciretti, 20 Di Gaudio, 21 Scozzarella, 23 Gazzola, 77 Biabiany, 93 Sprocati) All.: D’Aversa 6.

Frosinone (3-4-2-1): Sportiello 6, Goldaniga 6, Ariaudo 5.5, Capuano 6, Zampano 6, Cibsah 6 (25’st Gori 6), Maiello 5.5, Beghetto 6, Campbell 5. (34’st Soddimo sv), Ciano 6 (41’st Vloet 6.5), Ciofani 5 (22 Bardi, 2 Ghiglione, 3 Molinaro, 23 Brighenti, 24 Cassata, 27 Salamon, 32 Krajnc, 88 Crisetig, 89 Pinamonti) All.: Longo 6.

Arbitro: Manganiello di Torino 6. Angoli: 7-3 per il Frosinone. Recupero: 0′ e 4′. Espulso: al 16′ st Stulac per gioco violento.

Ammoniti: Maiello, Chibsah e Gori per gioco scorretto, Alves e Goldaniga per comportamento non regolamentare. Var: 0. Spettatori: 14.004, di cui abbonati 12.959, per un incasso di euro 143.800.

