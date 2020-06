ROMA – Volano stracci tra Parma e Inter dopo la vittoria, in rimonta, della truppa di Antonio Conte.

Il vice di Conte, squalificato, al termine della partita contro il Parma si è presentato davanti alle telecamere di Sky per commentare la vittoria

“Un successo ampiamente meritato, secondo me.

Abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma sapendo che questa è una delle squadre più difficili da affrontare sulle ripartenze.

Sono stati bravi, hanno segnato, ma noi abbiamo costruito la gara e avuto tante occasioni. Alla fine la vittoria è meritata”.

Le parole di D’Aversa

Versione, quella di Stellini, che non è piaciuta al tecnico del Parma Roberto D’Aversa:

“Stellini dice che l’Inter ha meritato?

Ho rivisto tutte le situazioni proprio per evitare di dire certe baggianate.

Credo che Stellini abbia visto una partita diversa rispetto a quella che ho visto io.

Il verdetto finale non rispecchia quello che si è visto in campo”.

D’Aversa ha poi accusato l’arbitro Maresca per il mancato calcio di rigore concesso nel primo tempo per il contatto Kulusevski-Barella: “C’era qualcuno che non era in giornata stasera. I

o dico ai miei che deve parlare soltanto il capitano, nessun altro.

Ma questo non deve essere controproducente nella dinamica di una partita. Non credo ci fosse l’ammonizione per Kucka per perdita di tempo. Cornelius è uno dei giocatori più corretti d’Europa. Fate voi”. (Fonte: Sky Sport).