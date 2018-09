PARMA, STADIO TARDINI – Serie A, anticipo del sabato della terza giornata di campionato. Parma-Juventus 1-1, gol: Mario Mandzukic 1′, Gervinho 33′ [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

La Juventus ha sbloccato la partita al primo affondo. Al 2′, su cross di Cuadrado, Mandzukic ha anticipato Iacoponi e ha battuto Sepe con un tocco morbido da due passi. Magia di Gervinho all’8′, l’attaccante si porta a spasso la difesa della Juventus e serve Di Gaudio che viene anticipato a pochi cm dal gol. Juventus vicina al raddoppio all’11’, tiro da fuori area di rigore di Khedira con respinta difettosa di Sepe. Per poco non arrivava Bernardeschi a segnare a porta vuota. Parma vicino al pareggio al 14′, Stulac ha colpito la traversa su calcio di punizione a Szczesny battuto.

Calcio di punizione di Bernardeschi al 20′, respinta con i pugni di un incerto Sepe. Juventus a caccia del secondo gol. Pareggio del Parma al 33′. Cross di Inglese e tap in vincente da due passi di Gervinho. Il calciatore ivoriano aveva già segnato alla Juventus in Coppa Italia ai tempi della Roma. Il Parma vicino al raddoppio al 45′, Gervinho supera in dribbling Cuadrado e mette in porta Rigoni. Il centrocampista spara addosso a Szczesny da due passi vanificando una enorme occasione da gol. Il primo tempo è terminato sul punteggio di 1-1 con Gervinho che ha risposto a Mandzukic.

A inizio ripresa, al 49′, Cristiano Ronaldo ha cercato il gol con una conclusione potente che non ha centrato lo specchio della porta del Parma.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Di Gaudio, Inglese, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri.