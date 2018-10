PARMA, STADIO TARDINI – Lazio batte Parma 2-0 (0-0). Parma (4-3-3): Sepe 6, Iacoponi 6.5, Alves 6, Gagliolo 6, Gobbi 6, Rigoni 5.5, Stulac 6, Barillà 6.5, Siligardi 5.5 (34’st Ciciretti sv), Inglese 6 (12’st Ceravolo 6), Di Gaudio 5.5 (23’st Biabiany 5.5). (1 Frattali, 56 Bagheria, 8 Deiola, 21 Scozzarella, 23 Gazzola, 93 Sprocati, 95 Bastoni) All.: D’Aversa 6.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Radu 6, Patric 6.5 (46’st Marusic sv), Parolo 6.5, Leiva 5.5 (12’st Berisha 6), Milinkovic-Savic 6, Lulic 6, Luis Alberto 6 (12’st Correa 6), Immobile 6 (23 Guerrieri, 24 Proto, 5 Lukaku, 13 Wallace, 15 Bastos, 20 Caicedo, 22 Caceres, 32 Cataldi, 96 Murgia) All.: S. Inzaghi 6.

Arbitro: Fabbri di Ravenna 6. Reti: nel st: 35′ Immobile su rigore, 48′ Correa. Angoli: 7-2 per la Lazio. Recupero: 0′ e 3′. Var: 0. Ammoniti: Leiva, Gobbi e Siligardi per gioco scorretto, Luiz Alberto per proteste. Spettatori: 18.969, di cui abbonati 12.959, per un incasso di euro 242.019.

** I GOL: -35′ st: Gagliolo aggancia da dietro Berisha. L’arbitro Fabbri, vicinissimo all’azione, vede bene e concede il calcio di rigore. Sul dischetto va Immobile che di potenza mette nel sette alla destra di Sepe. -48’st: Contropiede della Lazio con Immobile che tocca per Correa, il suo diagonale è alle spalle di Sepe.

Gli highlights di Parma-Lazio 0-2