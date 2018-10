Parma-Lazio streaming e diretta tv, dove vedere Serie A

PARMA, STADIO ENNIO TARDINI – Dopo la sosta per le partite delle Nazionali, torna la Serie A con Parma-Lazio. Il Parma sta disputando un ottimo campionato da neo promosso dalla Serie B. La squadra gialloblù ha evidenziato un Gervinho in grande spolvero e ha saputo vincere anche con l’ivoriano ai box per infortunio.

La Lazio ha saputo reagire alla sconfitta nel derby contro la Roma e si presenta al cospetto del Parma con tanta voglia di vincere. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Non andrà quindi in onda su Dazn.

21/10 15.00 Parma-Lazio Sky

Dopo la pausa per le nazionali dedicata alle amichevoli e alla #NationsLeague, torna la #SerieA: domeni️ca alle 1️⃣️5️⃣ c’è #ParmaLazio 💪🏻💛💙

Scopriamo di più sui nostri prossimi avversari 🔎⤵️#ChinoisiAmo #ForzaParmahttps://t.co/WDC9itlayf — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 15 ottobre 2018

#AMARCORD #ParmaLazio aspettando domenica non si può che ricordare uno dei gol se non il più bel gol della Lazio:

MATIAS ALMEYDA 🇦🇷 Pelado Almeyda https://t.co/MFVGnGsy4q — Lazio Club Sicilia Biancoceleste (@LazioClubSicily) 15 ottobre 2018

Da Almeyda, al tacco di Mancini, ai primi goal di Keita e Felipe Anderson. Parma. #ParmaLazio — Cristiano (@cristianobtweet) 15 ottobre 2018

#Correa si allena per il doppio ruolo: ala e seconda punta. #ParmaLazio — Mondo Biancoceleste (@MBiancoceleste) 14 ottobre 2018

Parma 23/1/94, la mia prima trasferta in assoluto, la prima e ultima con mio padre, anche la prima ed ultima su di un treno speciale, che poi hanno tolto, che ricordi, quante emozioni…

(grazie Papà💙)#ParmaLazio pic.twitter.com/gOaGBwoUeq — Eagles 🛡 (@Eaglespersempre) 12 ottobre 2018

