PARMA, STADIO ENNIO TARDINI – Roma batte Parma 2-0 (0-0). Parma (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo, Deiola, Stulac, Barillà (37′ st Di Gaudio), Siligardi (16′ st Ceravolo), Gervinho, Biabiany (23′ st Sprocati). (1 Frattali, 56 Bagheria, 10 Ciciretti, 18 Gobbi, 23 Gazzola, 32 Rigoni, 33 Dezi) All.: D’Aversa.

Roma (4-3-3): Olsen, Florenzi, Manolas (15′ st Juan Jesùs), Fazio, Kolarov, Cristante, Nzonzi, Zaniolo (29′ st Lo. Pellegrini), Under, Dzeko (38′ st Schick), Kluivert. (63 Fuzato, 83 Mirante, 2 Karsdorp, 3 Pellegrini Lu., 8 Perotti, 15 Marcano, 27 Pastore, 92 El Sharawy). All.: Di Francesco.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Reti: nel st 13′ Cristante, 30′ Under. Angoli: 7-2 per la Roma. Recupero: 1′ e 4′. Ammoniti: Kolarov e Barillà per gioco scorretto. Spettatori: 17.997.

Gli highlights di Parma-Roma 0-2 da YouTube e Twitter

الدوري الإيطالي : بارما 0 × 1 روما .. الهدف الأول لروما .. #ParmaRoma pic.twitter.com/fliROFCMqX — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 29 dicembre 2018

الدوري الإيطالي : بارما 0 × 2 روما .. الهدف الثاني لروما .. #ParmaRoma pic.twitter.com/1r2Nj3ej3G — ElcalcioTV إحتياطي (@CalcioVideos1) 29 dicembre 2018

