PARMA – Passo falso del Torino sul campo del Parma. Le motivazioni erano soprattutto per i granata che, dopo il successo sulla Sampdoria di qualche giorno fa, occupano una posizione di classifica che permette loro di concorrere sia per la qualificazione alla Champions League che per quella più possibile all’Europa League. Con questo pareggio, il Torino si porta al sesto posto in classifica a quota 49 punti, a meno due dall’Atalanta e a meno tre dal Milan quarto in graduatoria. Ma ovviamente si tratta di una occasione persa perché le altre pretendenti ai posti europei devono ancora scendere in campo e potrebbero scalzare i granata da quella posizione di classifica.

Torino, oltre al danno la beffa: Andrea Belotti salterà la prossima partita.

I granata mancano l’aggancio al quinto posto in un match nervoso. Tra i nove ammoniti c’è pure Andrea Belotti, diffidato, che quindi salterà il prossimo match interno contro il Cagliari. Buon punto per gli emiliani con tanti assenti e reduci da tre sconfitte consecutive. Grazie a questo pareggio, il Parma mette una ulteriore ipoteca sul discorso salvezza.

Il migliore in campo è stato Baselli. Il centrocampista del Torino è sembrato il calciatore più convinto tra le fila granata. Ha sfiorato il gol con una conclusione potente ed è risultato sempre nel vivo del gioco. Belotti, che era il più atteso, non è riuscito ad incidere sotto porta e alla fine è stato vinto dal nervosismo. Il Gallo ha rimediato il giallo che gli farà saltare la prossima partita di campionato.