PARMA – Serie A, prima giornata, domenica 19 agosto (ore 20.30) – Parma-Udinese – DAZN. DOVE VEDERE PARMA-UDINESE IN TV E STREAMING. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN attraverso smart tv, tablet, smartphone e pc [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Parma-Udinese, le probabili formazioni della partita

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Dimarco; L.Rigoni, Stulac, Grassi; Biabiany, Inglese, Di Gaudio.

UDINESE (4-2-3-1): Nicolas; Stryger-Larsen, Wague, Nuytinck, Samir; Fofana, Mandragora; Machis, Barak, De Paul; Lasagna.

Parma-Udinese, i friulani hanno acquistato Ekong

Il difensore centrale William Paul Ekong, nazionale della Nigeria, è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il suo arrivo è stato ufficializzato oggi dal club friulano. Nato il 1 settembre 1993 a Haarlem in Olanda, Ekong è stato titolare ai Mondiali di Russia con la Nigeria, disputando le partite del gruppo D contro Croazia, Islanda e Argentina. In Nazionale vanta 24 presenze e un gol. Ekong arriva dal Bursaspor, società che milita nella massima serie turca dove, nell’ultima stagione, ha collezionato 27 presenze, segnando anche due gol. “Ekong è un giocatore dalla struttura fisica importante – ha dichiarato il Direttore dell’Area Tecnica dell’Udinese Daniele Pradè – abile nel gioco aereo sia in fase difensiva che offensiva. Parliamo di un difensore centrale aggressivo, forte nel contrasto e con un’ottima lettura di gioco: un leader riflessivo non istintivo che cerca sempre di giocare il pallone, tutte caratteristiche che si sposano molto bene con il gioco di mister Velazquez”.

Parma-Udinese, Teodorczyk colpo di mercato dei friulani

L’attaccante polacco Lukasz Teodorczyk, 27 anni, è stato acquistato dall’Udinese. Il giocatore arriva a titolo definitivo dall’Anderlecht. Lo rende noto oggi la società sportiva friulana. Teodorczyk agli ultimi Mondiali di Russia 2018 è sceso in campo con la maglia della nazionale polacca nelle partite disputate contro Colombia e contro Giappone. Nell’ultima stagione con l’Anderlecht ha collezionato 24 presenze con dieci gol e tre assist nel campionato olandese, ha disputato anche sei partite in Champions League. Teodorczyk, ha detto il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Daniele Prade’, “è una prima punta di grande esperienza che sa fare reparto da solo, un attaccante d’area di rigore con fiuto del gol, che sa giocare bene anche di sponda.

Anche con una struttura fisica importante, è mobile sul fronte offensivo e sa attaccare bene la profondità”.

Parma-Udinese, Marco d’Alessandro colpo in entrata per i friulani

L’Atalanta ha ufficializzato lo scambio di prestiti con diritto di opzione con l’Udinese: in nerazzurro approda l’esterno sinistro nazionale iracheno Ali Adnan (’93), mentre viene ceduta in Friuli l’ala Marco D’Alessandro (’91), nell’ultima stagione a titolo temporaneo al Benevento. Il club lombardo ha poi prestato Nicolò Fazzi al Livorno con la formula del diritto di riscatto e controriscatto.

L’esterno classe ’95, prelevato dal Perugia il 19 gennaio 2017, era rimasto in Umbria a titolo temporaneo eccetto nell’ultima stagione, disputata nel Cesena.