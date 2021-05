Partita del Cuore, come è finita? Dopo il caso Aurora gioca la Juventus femminile e fa 2 gol in 5 minuti

Alla fine la Partita del Cuore si è giocata, ma come è finita dopo una giornata di polemiche per il caso di Aurora dei The Jackal cacciata perché donna? E’ finita che, come gesto simbolico, contro la Nazionale Cantanti i primo minuti l’hanno giocato le ragazze della Juventus femminile. Campioni d’Italia e in grado di vincere 22 partite su 22, hanno fatto 2 gol nel giro di pochi minuti.

La giornata era iniziata nel peggiore dei modi. Aurora Leone dei The Jackal che, nonostante fosse stata convocata, racconta di essere stata allontanata in quanto donna. Eros Ramazzotti che per solidarietà preferisce non giocare. Alla fine arrivano le scuse e le dimissioni del direttore della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini. Dimissioni che erano state chieste a gran voce proprio anche da Eros Ramazzotti, uno dei senatori della squadra.

Come è finita la Partita del Cuore

Nazionale Cantanti contro Campioni per la Ricerca si è giocata all’Allianz Stadium di Torino. Vittoria in rimonta per 7-5 dei cantanti, allenati da Fabio Capello. Sinisa Mihajlovic allena invece i Campioni per la Ricerca. Tanti i protagonisti in campo: da Agnelli, Pirlo, Buffon, Nedved e Allegri a Leclerc, Bugo, Ruggeri e Moreno. Tutti hanno giocato per un motivo nobile, il sostegno all’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli.

Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, sono scesi in campo tra gli altri John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz e il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, ha schierato tra gli altri, Moreno, Santini, Busta e Bugo, con i rinforzi di Maicon (ex Inter), Dida (ex Milan), Ribery (Fiorentina) e Sorrentino (ex Chievo).

Buffon senza parole alla Partita del Cuore

“Una raccolta di beneficenza, inclusiva per definizione, non può trasformarsi nel teatro di assurde discriminazioni sessiste. Sono senza parole di fronte a tanta idiozia”. Così il portiere Gianluigi Buffon sulla questione legata alla Partita del Cuore e al caso di Aurora Leone, cacciata perché donna. “Stasera in ogni caso sarò in campo per contribuire alla ricerca contro i tumori, al fianco di altre colleghe e colleghi, artiste ed artisti, felice di essere utile alla causa” aggiunge Buffon sul proprio profilo Twitter.

