Partite in chiaro se no il popolo si deprime: l’interrogazione parlamentare di Lady Mastella

ROMA – Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia e moglie di Clemente Mastella, ha presentato un’interrogazione parlamentare d’urgenza per richiedere la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A. Questo per ovviare al decreto governativo che prevede la chiusura degli stadi ai tifosi fino al prossimo 3 aprile nell’ambito dell’emergenza legata al Coronavirus.

“Dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si disputeranno a porte chiuse e i tifosi non avranno la possibilità di assistere agli incontri negli stadi, chiedo al Governo di intervenire presso Sky, DAZN e Rai affinché tutte le partite possano essere trasmesse in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale”.

Questo il contenuto dell’interrogazione parlamentare. Lodevole iniziativa, supportata da motivazione reale: senza nemmeno lo sfogo del tifo e del rito laico domenicale, mezzo popolo rischia di andare in depressione. Modestamente, ma ci va. (fonte fanpage)