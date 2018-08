ROMA – Javier Pastore ha impiegato solamente un minuto per conquistare il suo nuovo stadio, l’Olimpico di Roma. L’ex fantasista del Psg, schierato da Di Francesco in attacco dopo un debutto deludente a centrocampo sul campo del Torino, ha sbloccato la partita con un gol di tacco da cineteca del calcio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Cross di Under dalla destra e gol al volo, con il tacco, di Javier Pastore. Il calciatore era esploso proprio in Italia con la maglia del Palermo quando giocava in attacco.