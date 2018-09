Gli highlights

ROMA – La Roma ha perso Javier Pastore al 36′ del derby contro la Lazio. Il calciatore è uscito dal campo per infortunio e al suo posto è entrato Lorenzo Pellegrini.

Al 36′, fuori Pastore per infortunio. Al suo posto entra in campo Lorenzo Pellegrini

Pastore infortunio roma lazio pic.twitter.com/rKhFqfEnXM — Topolino Gol (@GolTopolino) 29 settembre 2018

Al 24′, ancora un ottimo Strakosha su un diagonale di Pastore

Pastore roma lazio pic.twitter.com/P8KgyY4A38 — Topolino Gol (@GolTopolino) 29 settembre 2018

Al 23′, grande parata di Strakosha su una conclusione a botta sicura di Edin Dzeko

Dzeko roma lazio pic.twitter.com/4zLMHtul9i — Topolino Gol (@GolTopolino) 29 settembre 2018

Al 18′, conclusione potente di Marusic che non inquadra lo specchio della porta della Roma.

Marusic roma lazio pic.twitter.com/B4EaHZXOTp — Topolino Gol (@GolTopolino) 29 settembre 2018

Il primo tentativo è della Lazio. Tiro al volo di Immobile al 2′ deviato in angolo da De Rossi. Il capitano della Roma ha messo le mani dietro al corpo per non commettere fallo da rigore

Roma Lazio immobile de rossi pic.twitter.com/8kSoB9hBId — Topolino Gol (@GolTopolino) 29 settembre 2018

I calciatori della Roma provano a caricarsi prima del derby

I calciatori della Lazio prima della stracittadina odierna. I giocatori cercano il sostegno dei propri tifosi.

I tifosi festeggiano De Rossi per le 600 partite con la maglia della Roma

La coreografia della Curva Sud: “Giallorossa al ciel s’innalza, colei che fa la storia”

“Giallorossa al ciel s’innalza, colei che fa la storia”.

La coreografia della Curva Sud.#RomaLazio @Teleradiostereo pic.twitter.com/rbZOEMm3vJ — Riccardo Cotumaccio (@_Cotu) 29 settembre 2018

Roma-Lazio, niente coreografia in Curva Nord: «Non abbiamo soldi».

"Non abbiamo più soldi". Curva Nord della Lazio senza coreografia al derby di Roma – https://t.co/feDZELkrUq pic.twitter.com/zD0Rhmp3aN — Giornale.sm (@giornalesm) 29 settembre 2018

ROMA-LAZIO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Cristante, Lo. Pellegrini, Coric, Zaniolo, Schick, Ünder, Kluivert.

All. Di Francesco

LAZIO: Strakosha; Caceres, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Patric, Durmisi, Badelj, Murgia, Cataldi, Caicedo, Correa.

All. Inzaghi.

Arbitro: Rocchi di Firenze. Assistenti: Di Liberatore e Tonolini. IV uomo: Maresca. VAR: Irrati. AVAR: Vivenzi.

