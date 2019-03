Patrice Evra pubblica su Instagram messaggio profetico di Cristiano Ronaldo da WhatsApp: “Al ritorno li distruggeremo”

TORINO – Patrice Evra e Cristiano Ronaldo si sono scambiati alcuni messaggi su WhatsApp prima di Juventus-Atletico Madrid. In questi messaggi, Cristiano Ronaldo profetizzava l’esito del match dello Stadium: “Fratello (cioè Evra) li distruggeremo al ritorno e passeremo il turno di Champions League”. A giudicare da come è andata, Cristiano Ronaldo si è dimostrato buon profeta.

Patrice Evra rende pubblica la conversazione WhatsApp con Cristiano Ronaldo

“Dietro le quinte. Questi sono i messaggi tra me e Cristiano cinque giorni prima della grande rimonta – scrive Evra – Questo dimostra la sicurezza, la rabbia e la determinazione del miglior giocatore del mondo. Dovremmo ringraziare la mamma e il papà di Cristiano e, naturalmente, Dio per averci regalato quest’uomo simpatico e questo giocatore incredibile. In ogni grande occasione, con grandi pressioni, mio fratello dimostra di essere un uomo. Quindi per favore non essere geloso, voglio solo condividere questa cosa e se non sei d’accordo non posso farci nulla. Goditi la tua vita ma devi riconoscere che è il meglio del meglio. E non provare a toccare lo schermo per il suo numero (con risata finale, ndr)”.