MILANO – “Ieri ero in Primavera, giocavo i derby ed esultavo così, ma farlo a San Siro è qualcosa di incredibile”. Patrick Cutrone fatica a contenere la gioia dopo aver regalato al Milan la semifinale di coppa Italia con un gol all’Inter nei tempi supplementari dei quarti di finale.

“Questa vittoria ci voleva per il morale, il derby non è una partita normale – ha detto l’attaccante alla Rai -. Il derby non si può descrivere come una partita normale, ci godiamo il passaggio dl turno e da domani pensiamo alla Fiorentina.

Amo il Milan voglio restare, i miei movimenti dettati dalla cattiveria, dalla fame, dalla voglia di fare gol. Questa rete è dedicata alla mia famiglia, che mi sostiene sempre”.

