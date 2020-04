ROMA – Paul Gascoigne è in isolamento da coronavirus in compagnia dell’affascinante 43enne Wendy Leach nel suo appartamento a Salford, Greater Manchester. La leggenda inglese, 52 anni, avrebbe incontrato Wendy durante una vacanza in Spagna all’inizio del mese e starebbero insieme da un paio di settimane.

Una fonte ha riferito al Sun che l’ex star del Tottenham ha ritrovato la felicità ma Gascoigne rimane pur sempre un trasgressivo: a dispetto delle regole di distanziamento sociale, di recente si è recato in un pub di Manchester e non si è sottratto ai selfie dei fan, tra la sorpresa degli altri avventori. Ha commentato un cliente del pub:”Alla fine abbiamo messo un po’ di musica e festeggiato. Era molto amichevole e disponibile a fare foto con tutti” (fonte: Daily Mail).