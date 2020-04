MANCHESTER (INGHILTERRA) – Paul Scholes è passato alla storia come una delle poche bandiere del mondo del calcio.

Il centrocampista inglese ha giocato solamente con un club, il Manchester United, dal 1991 al 2013.

Durante tutti questi anni, Paul Scholes non ha mai pensato a lasciare il Manchester United ma c’è stata una volta in cui è stato contattato da un agente per conto dell’Inter.

Lo ha svelato l’ex centrocampista della Nazionale Inglese di Calcio in una intervista che ha rilasciato di recente.

Le dichiarazioni rilasciate da Paul Scholes ai microfoni di BBC 5 Live Sport sono riportate da fcinter1908.it.