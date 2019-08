Paulo Dybala, che succede? Da erede di Messi a scansato da tutti

ROMA – Che succede a Paulo Dybala? Era uno dei giocatori più appetiti dai migliori club d’Europa, uno dei top player della serie A… e adesso la Juve sta cercando di venderlo al miglior offerente e le grandi d’Europa si scansano. Colpa, forse, delle richieste esose dell’argentino. Cifre che nessuno è disposto a spendere per quello che oggi non è più ritenuto l’erede dei vari Messi, Ronaldo e Neymar.

In un anno è cambiato tutto: l’arrivo di Cr7 alla Juve ha relegato l’argentino a un ruolo nuovo: da leader dei bianconeri a spalla del fenomeno portoghese. E le sue azioni ne hanno risentito: per la Juve non è più insostituibile (specie dopo che se n’è andato Allegri), e le squadre più interessate alle sue prestazioni (Manchester United e Tottenham) si sono ritirate davanti alle richieste economiche del giocatore. Evidentemente, nessuno crede in questo momento che valga quelle cifre.

Pistocchi: Paulo Dybala da erede di Messi a proposto a tutti.

Questo ha scritto Maurizio Pistocchi su Twitter: “Allegri era il Miglior Allenatore del Mondo : esonerato.Dybala l’erede di Messi: proposto a tutti. Cancelo il miglior terzino del Mondo:spesato dopo un anno. Kean il fenomeno del nuovo millennio: venduto a 27mln. O Nedved e Paratici sono impazziti,o la stampa fa pena. Buonanotte”.

Scambio Dybala-Icardi: cosa ne pensano i tifosi.

Sui social è trend topic l’hashtag Dybala-Icardi e i commenti dei tifosi rispecchiano un umore completamente diverso. Gli interisti premono perché lo scambio avvenga, i bianconeri nno vogliono vedere un loro beniamino rafforzare la rivale di sempre. “Dybala Icardi scambio: lo temo” scrive un tifoso juventino, gli fa eco un altro: “Purtroppo temo che ci abbiano incastrato alla grande con lo scambio Dybala Icardi”. Un altro sostenitore bianconero dà lo scambio per fatto: “fino al campionato saremo incazzatissimi soprattutto dopo le scambio Dybala-Icardi”.

Di diverso tenore i commenti interisti: “Scambio DybalaIcardi e si gode”. Un altro mette in fila le sfide tra Inter e Juve in questo mercato: “Conte, Lukaku: Marotta vs Paratici: il tabellino dice 2-0. Se fa poi la tripletta con Dybala-Icardi… eh vabbè!”. Un tifoso scrive: “da tifoso interista spero in un Dybala-Icardi, anche perchè la Juve è inavvicinabile al momento, il Napoli lo si prende”. (Fonti Agi e Twitter).