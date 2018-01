UDINE – Paulo Dybala ha deciso di ascoltare il consiglio dell’amico e compagno di Nazionale Argentina Lionel Messi e di recarsi in Friuli per essere visitato dal professor Giuliano Poser.

Giuliano Poser è considerato il guru dell’alimentazione e con le sue ricette ha cambiato la vita a Lionel Messi che da quel momento non ha più subito infortuni gravi ed è riuscito a esprimersi con continuità su livelli altissimi.

Il gruppo è con Dybala, la dedica di Douglas Costa

Una ‘dybalamask’, il gesto di esultanza di Paulo Dybala, per festeggiare il gol partita della Juventus contro il Genoa. E’ la speciale dedica che Douglas Costa ha riservato al compagno di squadra infortunato, che sui social ricambia la gentilezza. “Grazie @douglascosta per il gol e per questa #dybalamask l’originale torna presto”, scrive la ‘Joya’ regalando ai tifosi bianconeri qualche speranza sul suo pronto rientro.

“Dopo una settimana di lavoro era importante prendere tre punti”, è invece la gioia su Twitter di Benatia. “Siamo tornati con una vittoria”, gli fa eco Khedira sempre su Twitter, dove Giorgio Chiellini rafforza il concetto: “vittoria importante dopo la sosta”.

“Riprendiamo il nostro cammino con una vittoria fondamentale e con la nostra solita ambizione” è il messaggio su Twitter di Marchisio, reduce da un problema muscolare ma che, come annunciato da Allegri, giovedì sarà aggregato nuovamente al gruppo.