ROMA – Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus per Paulo Dybala in questo inizio di stagione sono stati più i minuti in panchina che quelli in campo. E in questo contesto impazzano le voci di mercato.

Secondo Don Balon, Manchester United e Real Madrid sono pronte alla sfida per acquistare l’argentino. La rivista spagnola si spinge ad ipotizzare una partenza anche a gennaio, in subordine a giugno. L’offerta sarebbe di 110 milioni, ma la Juventus ne vuole 150.

Il numero 10 argentino però vuole riprendersi il posto: “Lo ammetto, non ho iniziato come l’anno passato o anche nel 2016 – ha dichiarato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dal ritiro della nazionale argentina -. Una cosa è certa: voglio arrivare a Torino per lavorare con profitto e recuperare il mio posto nella Juve”.

“Sicuramente – ha proseguito Dybala – voglio tornare a giocare. Voglio farmi trovare pronto per domenica. E mercoledì c’è la Champions League contro il Valencia: una competizione che mi dà tante motivazioni”.

Massimiliano Allegri è avvisato, anche perché cresce l’intesa con Ronaldo: “Con Cristiano va benissimo – ha assicurato Dybala -. Dobbiamo solo continuare ad allenarci: abbiamo davanti tutta la stagione”.