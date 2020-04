ROMA – Paulo Roberto Falcão, ex leggenda della Roma e della Nazionale Brasiliana di calcio, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport durante questo periodo di quarantena da coronavirus.

Paulo Roberto Falcão, che ha scritto pagine indelebili nella storia della Roma, ha parlato dei giallorossi ma anche dei calciatori che non sono riusciti ad affermarsi nel nostro Paese ma che stanno facendo benissimo in Brasile.

Paulo Roberto Falcão sogna di vedere Neymar con la maglia della Roma, secondo lui è il calciatore brasiliano più forte del momento.

L’ex calciatore della Roma non riesce a capire perché Gerson e Gabigol, giocatori di grande qualità, non sono riusciti ad affermarsi nel campionato italiano.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni del “Divino” ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“​Siamo chiusi in casa, da un paio di settimane non esco per niente. Per il lavoro bisogna aspettare la fine di questa pausa, quando finiscono i campionati statali qualche panchina cambia sempre e le cose saranno più chiare.

Quale brasiliano mi sento di consigliare alla Roma? Neymar va bene? Sarebbe un sogno.

In Brasile stanno facendo bene Gabigol e Gerson, ma perché non hanno sfondato in Italia? Di certo non si sono dimenticati di come si gioca a calcio. Tite, il ct della Selecao, ora ha a disposizione una grande generazione”.