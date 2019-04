CAGLIARI – Leonardo Pavoletti ha postato un aggiornamento Instagram su Cristiano Ronaldo che è diventato virale nel giro di pochi minuti. Nel post, il centravanti del Cagliari, fresco di primo gol in Nazionale, scherza sul fatto che lo scettro di re dei gol di testa spetta a lui e non al fenomeno portoghese. Il “Pavoloso” ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale: “No Maria,io esco!!🤣👋🏻🤭 #pavoletti #cristianoronaldo #fantacalcio #cagliari #forzacasteddu #championsleague #21be”.

Pavoletti è il re dei gol di testa, nessuno come lui nei principali campionati europei.

Cristiano Ronaldo è stato definito il re dei gol di testa perché tre degli ultimi quattro gol che ha segnato in Champions League li ha realizzati di testa ma Leonardo Pavoletti detiene il record nei principali campionati europei per gol segnati di testa. Per questo motivo, il bomber del Cagliari ha voluto pubblicare questo post scherzoso su Instagram.

Ieri Cristiano Ronaldo ha segnato un gol molto pesante all’Ajax.

Ieri notte, la Juventus ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Ajax. Un risultato prezioso in vista del match di ritorno visto che in Europa i gol segnati in trasferta valgono il doppio in caso di parità al termine dei 180 minuti complessivi. Cristiano Ronaldo ha ammutolito l’Amsterdam Arena con un gran colpo di testa su pennellata di Joao Cancelo. Basterà per accedere alle semifinali di Champions League? Lo scopriremo al ritorno.