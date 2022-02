Pechino 2022: Sofia Goggia argento in discesa 23 giorni dopo l’infortunio, Nadia Delago bronzo (foto Ansa)

Pechino 2022, Sofia Goggia e Nadia Delago centrano un podio storico per l’Italia nella discesa libera femminile. La sciatrice bergamasca, 23 giorni dopo l’infortunio grave di Cortina, fa il miracolo e vince l’argento. La Goggia rimane solo 16 centesimi dietro la vincitrice, la svizzera Corinne Suter (il suo tempo è di 1’31″87) che ha rimontato nella parte finale quando sembrava spacciata.

Nadia Delogo, al suo esordio in un’olimpiade, strappa invece il bronzo (+57 centesimi). Ed è ottima la prova anche delle altre due azzurre Elena Curtoni, quinta dopo l’illusione del podio tutto azzurro per buona parte della gara, e Nicol Delago, undicesima.

Mai due azzurre erano salite insieme sul podio in discesa

Nella storia dello sci non si erano mai viste due azzurre sullo stesso podio olimpico in discesa. L’unico precedente in supergigante alle Olimpiadi di Salt Lake 2002 con l’oro di Daniela Ceccarelli ed il bronzo di Karen Putzer.

