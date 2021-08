Pedro alla Lazio a costo zero, dopo 40 anni uno scambio tra biancocelesti e giallorossi

Pedro passa dalla Roma alla Lazio a costo zero: l’attaccante spagnolo infatti, messo fuori rosa da Mourinho, si è accordato con il club biancoceleste. Pedro con la Lazio percepirà la stessa cifra (circa 3 milioni) che gli garantiva il contratto con la Roma. Il club giallorosso lo lascia andare senza alcun indennizzo, quindi un trasferimento a costo zero.

Pedro e il vincolo di giocare in Italia

Per la Roma era fondamentale che il giocatore andasse in un club italiano. Perché in caso di trasferimento all’estero il club avrebbe dovuto versare al Fisco italiano 2 milioni, avendo un anno fa per il tesseramento dello spagnolo sfruttato il Decreto Crescita, che le consentì un taglio sull’Irpef.

Scambio tra Roma e Lazio dopo 40 anni

Roma e Lazio infatti non facevano affari tra loro da 40 anni. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’ultimo passaggio ci fu nel 1981, quando Carletto Perrone passò dai biancocelesti ai giallorossi. Qualche anno prima fece scalpore (e provocò parecchi malumori) il trasferimento di Ciccio Cordova dalla Roma alla Lazio. Adesso tocca a Pedro. Affare fatto, al punto che la Lazio spera di poterlo schierare già sabato ad Empoli alla prima di campionato.