NEW YORK (STATI UNITI) – “Oggi sarebbe stato il compleanno del mio amico, John Lennon. Ci conoscemmo nella scuola di lingue a New York e gli ho insegnato tutto quello che sapeva sulla chitarra…”. Con questo messaggio, corredato da una foto che lo ritrae in completo relax mentre suona una chitarra, sul proprio account ufficiale, Pelè ricorda Johan Lennon, nel 78/o anniversario della sua nascita.

Il messaggio con il quale ‘O Rei’ celebra l’ex ‘Beatle’ è un ossimoro e non può essere preso in seria considerazione; è infatti assai più probabile che Edson Arantos do Nascimento abbia insegnato a John Lennon qualche particolare tecnica di palleggio. Non certo a suonare la chitarra.

Pelè ha scritto il post in inglese e in portoghese. Lo riportiamo di seguito: “Today would have been the birthday of my friend, John Lennon. We met in New York and I taught him everything he knew about the guitar…😉 // Hoje seria o aniversário do meu amigo, John Lennon. Nós nos conhecemos em Nova York e eu ensinei a ele tudo sobre a guitarra…😉”.

Pelé lembra aniversário de John Lennon e brinca: “ensinei a ele tudo sobre a guitarra” https://t.co/8YV1oOHbbX pic.twitter.com/QU0kallkqH — Torcedores.com (@Torcedorescom) 9 ottobre 2018

Today would have been the birthday of my friend, John Lennon. We met in New York and I taught him everything he knew about the guitar…😉 // Hoje seria o aniversário do meu amigo, John Lennon. Nós nos conhecemos em Nova York e eu ensinei a ele tudo sobre a guitarra…😉 pic.twitter.com/FS4mpQXHWh — Pelé (@Pele) 9 ottobre 2018

