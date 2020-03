RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Nel corso di una intervista rilasciata a Thiago Asmar, per Canal Pilhado, Pelé ha stilato la sua personale classifica con i giocatori più forti di tutti i tempi. Tra loro non c’è il rivale storico Diego Armando Maradona.

Secondo Pelé, lui è il calciatore più forte nella storia del calcio: “Perché sono meglio degli altri? Perché tutti si paragonano a me..”. A seguire Cristiano Ronaldo e Messi. Secondo Pelé, il portoghese è più forte dell’argentino perché è un vero bomber.

Chiudono la sua classifica Eusebio, Cruyff e Zico… l’esclusione di Maradona ha il sapore di una stoccata al rivale di sempre. Le dichiarazioni di Pelé sono riportate da it.eurosport.com.

“Cristiano Ronaldo non è tanto talentuoso quanto Neymar a livello tecnico, ma è più abile in tutte le altre qualità che fanno un grande giocatore. È molto difficile paragonare questi tre, per esempio Messi non è un goleador. Penso che Cristiano Ronaldo sia il più forte del mondo. È il più coerente, ma non si può dimenticare Messi, che tuttavia non è un cannoniere.

C’è tanta gente brava che ho avuto modo di conoscere… Eusebio, Cruyff, Zico… Non riesco a darmi una spiegazione di come Zico non abbia mai vinto una Coppa del Mondo”.