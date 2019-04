SAN PAOLO – A poche ore dal rientro in Brasile, proveniente da Parigi, Pelè è stato nuovamente ricoverato in ospedale, l’Albert Einstein Israelitico di San Paolo. Lo fa sapere l’Ansa riportando un comunicato della struttura, firmato da tre medici specialisti, in cui si spiega che O Rei “sta effettuando dei controlli e il suo stato di salute è buono.

L’infezione che aveva (alle vie urinarie, per la quale era stato ospedalizzato a Parigi n.d.r.) è stata debellata”. Non si sa quanto tempo Pelè rimarrà all’Einstein.

Pelè è considerato il calciatore più forte di tutti i tempi insieme a Diego Armando Maradona. E’ l’unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio, cosa avvenuta con la Nazionale brasiliana nel 1958, 1962 e 1970. Come scrive Wikipedia, il suo gol realizzato alla Svezia nella finale del 1958 è considerato il terzo più grande gol nella storia della Coppa del Mondo FIFA e primo tra quelli realizzati in una finale di un campionato del mondo.

La FIFA gli riconosce il record di reti realizzate in carriera, 1281 in 1363 partite, mentre in gare ufficiali ha messo a segno 761 reti in 821 incontri con una media realizzativa pari a 0,92 gol a partita. Fa parte della National Soccer Hall of Fame ed è stato inserito dal settimanale statunitense Time nel “TIME 100 Heroes & Icons” del XX secolo. È stato dichiarato “Tesoro nazionale” dal presidente del Brasile Jânio Quadrose, nel luglio 2011, “Patrimonio storico-sportivo dell’umanità”.