ROMA – Pelé, 77 anni, è stato ricoverato in ospedale, dove resta in osservazione, dopo uno svenimento causato da un “grave esaurimento”.

Pelé era atteso a Londra domenica per un evento organizzato dalla Football Writers Association. “Per fortuna non c’è alcuna indicazione di qualcosa di più serio dell’esaurimento”, spiegano dalla Fwa ha fatto sapere la Football Writers Association che lo attendeva per domenica. Solo qualche giorno fa Pelé ha inaugurato il campionato di calcio in Brasile camminando aiutato da un deambulatore. “Ho portato come me il mio aiutante Pepito”, ha detto scherzando, “Gli sponsor mi hanno chiesto? Cammini portandoti appresso un amico? Io ho risposto: Dio mi ha dato un nuovo paio di scarpini“.