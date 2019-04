PARIGI – Pelè è stato ricoverato d’urgenza a Parigi.

Un attacco febbrile nella notte, dopo avere incontrato Kilyan Mbappè. Poi nelle prime ore della mattina, il ricovero presso una struttura ospedaliera della capitale francese. La diagnosi parla di “tetania“, patologia nota anche come “spasmofilia” e che consiste nella presenza di ipereccitabilità dei nervi periferici con contrazioni volontarie o involontarie dei muscoli.

Al momento O Rei non sembra in condizioni gravi, il portavoce Joe Fraga assicura che il ricovero è avvenuto solamente per motivi precauzionale, ma Pelè ha già 78 anni e mezzo e quindi nessun segnale può essere trascurato.

IN AGGIORNAMENTO