LISBONA (PORTOGALLO) – 94′, la partita sta per finire con la vittoria del Portogallo sull’Italia. Il difensore locale, Pepe, si rende protagonista di una entrata killer ai danni di Federico Chiesa.

L’arbitro Collum, contro ogni regolamento, lo ammonisce solamente. Il fallo era da rosso diretto. Questa entrata killer ha mandato su tutte le furie il popolo dei social. Soprattutto i tifosi italiani ma anche alcuni appassionati di calcio di altre nazioni. I tifosi se la sono presa anche con i compagni di squadra di Chiesa che non hanno preso le sue difese.

“Pepe już nie jest taki jak dawniej” no ku&wa wcale. Bandyta. CC: @h_demboveac pic.twitter.com/3A4OMwMrRW

L’entrata killer di Pepe su Chiesa, la reazione dei social

Sul finale Rimedio si è inventato un precedente di intervento scorretto di Pepe a Sudafrica 2010 mai avvenuto. Sono pressoché certo stesse parlando di Felipe Melo vs Olanda nel richiamo al fallo su Chiesa.

— Free As A Bird (@Nowhere_Dumb) 10 settembre 2018

Pepe, se mi rompi Chiesa, entrando a merda in questo modo, vengo a cercarti a mano armata. Avvisato. #PortogalloItalia

Le cose belle che #PORITA mi ha ricordato sono (1) Bernardo Silva è molto forte nel giuoco del calcio e (2) adoro B. Silva, più forte di tutti gli altri stasera. Volendo anche (3) la carriera dei grandi attaccanti non comincia finché Pepe non ti stende, Chiesa sei un uomo adesso.

Ultimo appunto di #PortogalloItalia #PORITA : avrei voluto che almeno uno dei nostri calciatori in campo avesse rincorso Pepe, il quale ha praticamente preso a botte Chiesa. Ma niente. Anche da questi piccoli particolari si notano personalità e attributi

Esempio perfetto per far capire cosa oltre il livello tecnico manca alla nazionale. Pepe fa un entrata da assassino e non c’è neanche mezzo compagno che difenda chiesa ….se ne sbattono le palle oltre ad essere scarsi #PortogalloItalia

— Nino (@Bninformatica) 10 settembre 2018