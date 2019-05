Perez: "Cristiano Ronaldo non è andato via per il fisco. Sergio Ramos vuole partire gratis..."

MADRID – Cristiano Ronaldo non ha lasciato il Real Madrid per problemi con il fisco o con Florentino Perez e Sergio Ramos ha chiesto alla società di lasciarlo andare via. Questo è quello che ha svelato il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Le sue dichiarazioni sono state riportate da Sport Mediaset nella sua edizione online. Sempre secondo Perez, Hazard dovrebbe essere il prossimo acquisto bomba del Real Madrid.

Perez: “Tutta la verità su Ronaldo, Ramos e Hazard…”.

Ecco le dichiarazioni del presidente del Real Madrid riportate da Sport Mediaset. “Hazard? Lo abbiamo cercato per anni, spero che questa sia la volta buona – le parole di Florentino Perez -. Sono molto fiducioso, è uno dei più grandi giocatori rimasti nel calcio”.

“Cristiano Ronaldo? Non se ne è andato per problemi col fisco o con me: voleva semplicemente nuove sfide, voleva cambiare. È stato esemplare, il mio miglior acquisto”.”L’ho incontrato con i suoi agenti, mi hanno chiesto di lasciarlo partire gratis perché in Cina i trasferimenti sono molto complicati. Ne possiamo parlare ma non può partire a costo zero, il Real non cede gratuitamente il proprio capitano: sarebbe un precedente terribile”.”Nessuno mi ha offerto Griezmann, Zidane non mi ha chiesto né Neymar né Mbappé” (fonte Sport Mediaset).