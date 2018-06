Perù-Danimarca 0-0, diretta e highlights della partita Mondiali 2018

MOSCA – Perù-Danimarca 0-0. Partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal

Perù, Guerrero tra i 23 di Gareca

C’è anche la Blanquirroja allenata da Ricardo Gareca, Ct che ha riportato i sudamericani alla fase finale del Mondiale a distanza di 36 anni. Sospesa la squalifica per doping comminata a Guerrero, bomber e capitano presente in attacco accanto a Farfán. Da tenere d’occhio i vari Carrillo, Tapia e Cueva.

Portieri

1. Gallese (Veracruz), 21. Carvallo (UTC), 12. Cáceda (Deportivo Municipal).

Difensori

17. Advíncula (BUAP), 5. Araujo (Alianza Lima), 3. Corzo (Universitario), 22. Loyola (Melgar), 15. Ramos (Veracruz), 2. Rodríguez (Junior), 4. Santamaría (Puebla), 6. Trauco (Flamengo).

Centrocampisti

23. Aquino (BUAP), 16. Cartagena (Veracruz), 8. Cueva (San Paolo), 20. Flores (Aalborg), 7. Hurtado (Vitoria Guimaraes) , 13. Tapia (Feyenoord), 19. Yotún (Orlando City).

Attaccanti

9. Guerrero (Flamengo), 18. Carrillo (Watford), 11. Ruidíaz (Morelia), 10. Farfán (Lokomotiv Mosca), 14. Polo (Portland Timbers).

Danimarca, la rosa di Hareide

Il Ct Age Hareide si affida in primis al talento di Eriksen, centrocampista impegnato In Inghilterra come il figlio d’arte Schmeichel tra i pali. Attenzione a Nicolai Jorgensen, scartato l’ex juventino Bendtner in precedenza inserito tra i pre-convocati. Recuperato in difesa Vestergaard dopo l’infortunio al piede.

Portieri

1. Schmeichel (Leicester), 22. Ronnow (Brondby), 16. Lössl (Huddersfield).

Difensori

4. Kjaer (Siviglia), 13. M. Jorgensen (Huddersfield), 17. Stryger Larsen (Udinese), 5. Knudsen (Ipswich), 3. Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), 6. Christensen (Chelsea), 14. Dalsgaard (Brentford).

Centrocampisti

7. Kvist (Copenaghen), 10. Eriksen (Tottenham), 19. Schöne (Ajax), 8. Delaney (Werder Brema), 23. Sisto (Celta Vigo), 18. Lerager (Bordeaux), 2. Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña).

Attaccanti

9. N. Jorgensen (Feyenoord), 20. Poulsen (Lipsia), 21. Cornelius (Atalanta), 11. Braithwaite (Bordeaux), 15. Fischer (Copenaghen), 12. Dolberg (Ajax).

Perù-Danimarca | Guerrero, stella della partita, nelle foto Ansa