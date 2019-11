ROMA – Follia in Perù al termine di una partita della coppa nazionale. Il Deportivo Llacuabamba ha eliminato il Deportivo Garcilaso grazie all’uno a uno ottenuto nella gara di ritorno dopo aver vinto il match di andata.

I giocatori del Deportivo Garcilaso non hanno accettato l’eliminazione e hanno avviato una vera e propria guerriglia in campo. Vista la reazione dei loro beniamini, anche i tifosi del Deportivo Garcilaso hanno invaso il campo per fornire il loro sostegno in questa assurda caccia all’uomo.

I calciatori del Deportivo Llacuabamba, e gli arbitri, si sono dati alla fuga ma non sono riusciti ad abbandonare lo stadio finché non sono stati trasportati via da un camion che di solito viene utilizzato per trasportare cavalli.

E’ servito questa stratagemma per depistare i tifosi avversari che li stavano attendendo per un’altra resa dei conti fuori dallo stadio (video da YouTube).