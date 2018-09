ROMA – Pes 2019 fa già discutere. Il celebre videogioco sul calcio si presenta nei negozi senza moltissime big del calcio europeo. Nella Serie A italiana, manca solamente la Juventus che è stata sostituita da Pm Black White.

I bianconeri, tuttavia, non sono gli unici in Europa a mancare in Pes 2019: anche il Real Madrid è assente (insieme a tutta la Liga Spagnola tranne il Barcellona), tutta la Premier League (fatta eccezione per solo due squadre, Arsenal e Liverpool), mentre il Bayern Monaco non sarà presente nemmeno con un nome fittizio in stile PM Black White.

Insomma, tante assenze che fanno rumore. Cosa faranno gli appassionati? Continueranno a comprarlo o passeranno alla concorrenza (Fifa…)? Presto lo scopriremo.