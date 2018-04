PESCARA – Il derby dell’Adriatico tra Pescara e Bari, terminato sul punteggio di 2-2, è stato rovinato da numerosi episodi di violenza.

Come scrive La Gazzetta dello Sport , il primo episodio nella notte con l’assalto all’hotel in cui alloggiavano i baresi: cori, insulti, tanto rumore e persino l’esplosione di due bombe carta. Obiettivo, più o meno riuscito, rendere insonne la notte degli “odiati” avversari. Sempre nella notte vengono imbrattati i muri esterni dell’abitazione dei familiari di Fabio Grosso a Spoltore (a pochi chilometri da Pescara), con la macabra aggiunta di un galletto (simbolo del Bari) morto ( qui il nostro approfondimento ), appeso al cancello d’ingresso. La colpa del tecnico, campione del mondo con l’Italia nel 2006, nella folle mentalità di questi teppisti, è quella di essere di Pescara e quindi di non poter allenare il grande rivale Bari.