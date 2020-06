FERRARA – Sui social non si parla di altro che del video messaggio inviato da Dennis Rodman ad Andrea Petagna su Instagram.

La notizia ha fatto ancor più scalpore perché è arrivata poco dopo la conclusione di “The Last Dance“, la serie di Netflix più vista in Italia di sempre.

In questa serie si ripercorrevano le gesta dei Chicago Bulls di Michael Jordan.

Una delle stelle di questa squadra, era proprio Rodman.

L’ex giocatore dei Bulls è stato sempre in copertina per i suoi capelli di tutti i colori, per le sue bravate fuori dal campo e per le sue relazione sentimentali con star come Madonna e Carmen Electra.

Petagna è sicuramente in rampa di lancio dopo essere stato acquistato dal Napoli ma ovviamente non raggiunge, nemmeno minimamente, i livelli di popolarità di Rodman.

Quindi tutti sono rimasti sorpresi dall’iniziativa dell’ex Bulls.

Così il popolo dei social ha iniziato le sue indagini…

Secondo alcuni, Petagna avrebbe pagato 500 euro per ricevere questo video messaggio da parte di Rodman.

Questo è possibile perché c’è un sito internet di nome “Cameo”, di cui avevamo già parlato in merito a Tyson, che offre questi servizi.

Poco dopo questa insinuazione su di lui, Petagna ha pubblicato una storia su Instagram dove ha mostrato come Rodman gli abbia inviato anche un messaggio privato.

Con questa storia Petagna ha voluto dimostrare che in realtà c’è stato un primo approccio social da parte dell’ex giocatore dei Bulls.

Ma come sono andate veramente le cose non lo scopriremo mai… (video YouTube).