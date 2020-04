FIRENZE – German Pezzella, calciatore della Fiorentina e della Nazionale Argentina, è guarito dal coronavirus ma ha avuto paura di non farcela.

A raccontarlo è lo stesso Pezzella nel corso di una intervista rilasciata a Olé. Le sue dichiarazioni sono riportate da corrieredellosport.it.

“Ho avuto questo pensiero fisso: domani mi sveglierò senza poter respirare? Le mie condizioni si saranno complicate oppure no? Uno non sa cosa può succedere.

Ho cercato di rimanere calmo per non trasmettere le mie paure alle persone che amo, ma dentro di me, quando stavo a letto e fissavo il soffitto, pensavo: vediamo questo virus dove mi porterà.

Hai anche paura che, essendo un calciatore, ti rimanga qualcosa nei polmoni. Non lo so, un sacco di dubbi che uno si porta dietro”.