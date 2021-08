Pezzella dice addio alla Fiorentina, per lui c’è un ritorno in Spagna con il Betis Siviglia FOTO ANSA

German Pezzella saluta la Fiorentina e torna in Spagna nel Betis Siviglia, dove aveva già giocato dal 2015 al 2017. Come riportato da Sky Sport, il classe 1991 tornerà a vestire la maglia del Betis, squadra ambiziosa guidata da Manuel Pellegrini e attesa dall’impegno in Europa League dopo il sesto posto della passata stagione.

Pezzella aveva già giocato al Betis prima dell’arrivo in Italia, convincendo la Fiorentina a riscattarlo un anno più tardi e a concedergli anche la fascia da capitano.

Pezzella via dalla Fiorentina, chi arriva al suo posto?

Come sostituto di Pezzella al centro della difesa la Fiorentina sta pensando concretamente a un ritorno, ovvero quello di Nastasic. Il difensore aveva già giocato con i viola e ora si trova allo Schalke 04. Per il serbo si tratterà di un ritorno, in quanto ha già indossato la casacca viola tra il 2011 e il 2012 prima di essere ceduto in Inghilterra al Manchester City.

Anche Vlahovic lascia la Fiorentina per la Spagna

Intanto anche Vlahovic dice addio alla Fiorentina e approda all’Atletico Madrid, i due club e il calciatore hanno trovato l’accordo per 70 milioni. Manca solo l’ok di Rocco Commisso, ma l’accordo tra Fiorentina e Atletico Madrid per il passaggio in biancorosso di Dusan Vlahovic c’è.