CRACOVIA (POLONIA) – Krzysztof Piątek non si ferma più. Il centravanti del Genoa, che è capocannoniere del campionato con 9 gol in 7 partite, ha segnato anche nel corso di Polonia-Portogallo, due squadre che sono nello stesso girone dell’Italia di Nations League.

Krzysztof Piątek ha segnato il gol del momentaneo 1-0 per la Polonia sul Portogallo. Krzysztof Piątek, soprannominato “bum bum” per la sua esultanza da pistolero, ha battuto il portiere avversario con un colpo di testa imparabile. I tifosi del Genoa stravedono per il loro bomber e hanno esultato anche per questo suo gol in Nazionale. Krzysztof Piątek è entrato nei cuori dei tifosi rossoblù.

En el Polonia – Portugal de UEFA Nations League ha marcado… Tic, toc, tic, toc… ¡Premio! ¡¡¡Krzysztof Piatek!!! ➡ https://t.co/UH0FSMvdeSpic.twitter.com/Qhg4hi2irg — Soy Calcio (@SoyCalcio_) 11 ottobre 2018





El Genoa y Polonia tienen el gol asegurado con Piatek. Otro gol del polaco que no para. pic.twitter.com/2619NNHOj4 — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 11 ottobre 2018

18 minutos le bastaron a #Piatek para meter el 1-0 de Polonia frente a Portugal en la Copa de Naciones UEFA. Imparable. pic.twitter.com/JHprVnydGT — Genoa Club Argentina (@GenoaArgentina) 11 ottobre 2018

