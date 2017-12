CUNEO – Cuneo-Robur Siena di domani pomeriggio in serie C e 168 partite dei dilettanti sono state rinviate in questo weekend per l’abbondante neve caduta in Piemonte. A Cuneo il campo del ‘Paschiero’ era coperto oggi da 40 cm di neve fresca.

Rinviate anche 11 partite del campionato di Eccellenza, comprese due per “la regolarità” del girone B dove 7 partite erano state cancellate per l’impraticabilità del campo, nelle province di Torino e Cuneo.

Saltate anche 9 partite di Promozione. Si è giocata regolarmente, invece, ma con un ritardo di 50′ Torino-Bologna per il campionato Primavera: sul terreno dello Stadio Filadelfia è stata rimossa la neve.