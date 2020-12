Pierluigi Collina miglior arbitro della storia. Il pallone d’oro di France Football al fuoriclasse italiano dei fischietti

Pierluigi Collina miglior arbitro della storia: un po’ altisonante, non c’è che dire, ma in fondo, perché no. Giusto. E se lo dice France Football, la rivista che ha inventato il Pallone d’oro.

Collina grande tra i grandi: il fischietto italiano è stato apprezzato universalmente. Colpo d’occhio, dinamismo, personalità. Per anni, mai una pausa, arrivando al top del mondo arbitrale, tecnico e organizzativo.

Pierluigi Collina miglior arbitro della storia per France Football

Che poi, nelle top 11 all times il solo Maldini figlio è stato convocato tra gli italiani.

“Quando si parla di arbitri, il primo nome che viene in mente è il suo. Dal debutto nel 1977 al suo addio nel 2005, Collina ha scritto la storia del calcio”. Questa la motivazione di France Football.

Sono 467 le partite dirette da Collina in carriera e il premio di miglior arbitro al mondo per l’IFFHS tra 1998 e 2005.

Pierluigi Collina, bolognese classe ’60, è anche entrato nel 2011 nella Hall of Fame del calcio italiano.

Nella classifica di tutti i tempi precede Aston e Vautrot. Nella top 10 anche Stephanie Frappart, la signora arbitra che ha quest’anno debuttato nella Champions League maschile. (fonte Gazzetta dello Sport)