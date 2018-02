Piero Ausilio: “Pastore? Mai stata una trattativa. Icardi? Mai trattata la cessione”

MILANO – ”Non c’è stata mai una trattativa per Pastore. Ho già detto ieri che non c’erano le condizioni economiche e non tecniche. Dovevamo fare il mercato con prestiti con diritto, il Psg on ha mai aperto a questa formula e quindi mi sento di dire che non c’è mai stata una trattativa”.

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio commenta così il mancato arrivo dell’attaccante del Psg Javier Pastore. Un’operazione che avrebbe bloccato la cessione di Brozovic al Siviglia: ”C’era una manifestazione d’interesse. Ma non abbiamo approfondito, non avevamo sostituto all’altezza e Spalletti punta molto su di lui. E’ un giocatore di caratura internazionale”.

“Icardi? Non commento il post ma il campo e il lavoro. I fatti hanno dimostrato che non c’era nulla. Mai trattata la sua cessione. Circolano molte cose dimostrate false e per me sono altre le cose che contano”.

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio allontana le voci di un possibile addio da parte del capitano nerazzurro, corteggiato dal Real Madrid.