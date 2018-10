ROMA – E’ morto oggi a Pisa, l’ex campione di pugilato, Piero Del Papa. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel 1966 conquistò anche il titolo europeo. Dopo la carriera sportiva recitò come spalla in due film insieme a Bud Spencer in “Lo chiamavano Bulldozer”, pellicola interamente girata tra Tirrenia e Marina di Pisa, e in “Bomber”.

Del Papa in “Lo chiamavano Buldozer’ interpretava il ruolo del barbiere Osvaldo che si mostrava come un duro ma che alla fine assecondava tutte le richieste del protagonista. A Pisa fondò anche alla fine degli anni Ottanta una scuola di pugilato.

In ‘Lo Chiamavano Bulldozer’, girato fra Tirrenia e Marina di Pisa, Del Papa interpretava Osvaldo, barbiere che fingeva di fare il duro ma che alla fine rivelava a Bud Spencer tutte le informazioni che chiedeva. Sketch entrati davvero nel mito del cinema italiano. Nel pugilato, Del Papa conquistò il titolo italiano e europeo nei mediomassimi. Tanti i messaggi di cordoglio della gente comune, tra i tanti anche quello del Pisa Calcio.

Piero Del Papa nel 1960 conquistò il titolo nazionale dei dilettanti e fu poi convocato da Steve Klaus per le XVII Olimpiadi di Roma. Professionista dallo stesso anno, nel 1962 conquistò il titolo di campione italiano dei pesi mediomassimi, che conservò fino al 1964. Nel 1966 conquistò anche il titolo europeo, sempre dei mediomassimi, battendo a Roma Giulio Rinaldi. Mantenne il titolo continentale – per il quale combatté ben 11 volte con 7 vittorie – fino al 1967, riconquistandolo poi nel 1970 e perdendolo nel 1971: quell’anno affrontò infatti a Caracas il campione mondiale Vicente Rondon con il titolo in palio, ma venne sconfitto per KO al primo round.

Piero Del Papa, oltre a Lo Chiamavano Bulldozer, prese parte anche ad altre 8 pellicole che lo videro tra i protagonisti: tra queste ‘Caro papà’ con Vittorio Gasmann (Del Papa amava ricordare di essere andato a Cannes con la troupe) e ‘Ieri, oggi e domani’ di Vittorio De Sica, al quale prese parte come comparsa e che vinse nel 1965 l’oscar come miglior film straniero.