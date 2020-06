MILANO -Il Milan è tornato a fare sul serio tra calciomercato e calcio giocato.

Purtroppo la Coppa Italia non ha regalato gioie ma in compenso è in arrivo Pierre Kalulu.

Questo calciatore è un prodotto del settore giovanile del Lione, secondo gli addetti ai lavori avrà un grande futuro.

Pierre Kalulu non ha ancora esordito tra i professionisti ma in Francia sono convinti delle sue qualità.

Il rammarico per l’occasione persa di raggiungere la finale di Coppa Italia è in parte mitigato dall’orgoglio di aver resistito in 10 alla forza della Juventus.

E’ agrodolce l’umore dei vertici del Milan all’indomani del pareggio di Torino: l’eliminazione resta una delusione ma non c’è tempo per recriminazioni, la testa deve subito spostarsi sul campionato per cercare di strappare un posto in Europa.

Il Milan si può però consolare con la prima operazione in entrata: è infatti in arrivo a parametro zero Pierre Kalulu, capitano dell’Under 19 del Lione che non ha ancora però mai debuttato in prima squadra con Rudi Garcia.

Il difensore francese, classe 2000, è ai dettagli con i rossoneri e potrebbe arrivare a Milano già nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche. Il nome è stato segnalato dallo scout Moncada e la trattativa è stata portata avanti in queste settimane dalla coppia Maldini-Massara.

Profilo in linea con la filosofia della proprietà, giovane e di prospettiva. Kalulu proviene da una famiglia di calciatori: i fratelli più grandi, Aldo e Gedeon, giocano rispettivamente allo Swansea in prestito dal Basilea e nell’Ajaccio. (fonte articolo, ANSA).