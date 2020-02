MILANO – Stefano Pioli polemico con Luciano Spalletti a poche ore da Inter-Milan. Il tecnico di Certaldo aveva detto che non aveva firmato con il Milan solamente per colpa dell’Inter che aveva deciso di pagarlo per tenerlo a casa. Ecco la replica di Pioli in sala stampa: “La frase di Spalletti? Non ho tempo per perdere tempo, chi pensa al passato si gode poco il presente. Sono concentrato sul presente e non penso ad altro”.

Inter-Milan, Stefano Pioli punta su Ibrahimovic: “Abbiamo fatto di tutto per recuperarlo”.

“Ibrahimovic ha fatto per tutta la settimana un lavoro programmato e individuale. Se oggi riuscirà a fare tutto l’allenamento con la squadra sarà a disposizione per domani”. Stefano Pioli non svela se Zlatan Ibrahimovic sarà della gara contro l’Inter. “Abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare – aggiunge il tecnico del Milan in conferenza -, il suo percorso è stato giusto. Noi domani per far bene dovremo avere la sua faccia: carica, determinata e con entusiasmo”.

“I derby non si giocano ma si vincono? Sono assolutamente d’accordo con questa filosofia. Tutte le partite si giocano per vincere, ma se ci sono partite che valgono di più sono proprio queste”.

Stefano Pioli carica il Milan, alla vigilia della gara contro l’Inter, e ritiene “uno stimolo” il trend negativo nella stracittadina: “Dobbiamo fare una prestazione battagliera, arriviamo bene, stiamo bene e ce la vogliamo giocare. Possiamo vincere perché siamo una squadra forte, in salute, che sta bene e ha giocatori importanti”. (fonte ANSA).