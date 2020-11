Pioli e il vice Murelli positivi al Covid: chi allenerà il Milan?

Al Milan ora c’è il rebus allenatore: dopo Stefano Pioli infatti anche il vice Giacomo Murelli è risultato positivo al coronavirus.

Pioli positivo, il vice Murelli anche. E ora? Chi andrà in panchina al San Paolo per la partita del Milan contro il Napoli? Per La Gazzetta dello Sport a guidare il Milan ci sarà Daniele Bonera: “Fuori i secondi, dentro i terzi, toccherà quindi a Daniele Bonera fare il sostituto… del sostituto.

L’ex difensore rossonero fa parte dello staff tecnico di Pioli ed è in possesso del patentino Uefa Pro. A meno di sorprese guiderà lui l’attuale capolista contro Gattuso.

Il coronavirus quindi complica la situazione in casa Milan a pochi giorni dalla trasferta di domenica a Napoli. Dopo l’allenatore Stefano Pioli, è risultato positivo anche il suo vice, Giacomo Murelli.

E ora resta da capire chi andrà in panchina e come verrà organizzata la gestione degli allenamenti a Milanello con i collaboratori tecnici, Daniele Bonera (che da poco ha superato il Master Uefa Pro) e Davide Lucarelli.

La nota del Milan

Lo ha annunciato il Milan con una nota: “AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”. (Fonte La Gazzetta dello Sport).