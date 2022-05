Pioli, tre ragazzi riconsegnano la medaglia dello Scudetto: “L’abbiamo trovata vicino allo spogliatoio”

E alla fine la medaglia dello Scudetto è tornata da Stefano Pioli.

La riconsegna

La medaglia è stata infatti consegnata dai carabinieri di Reggio Emilia da tre ragazzi abitanti nel reggiano che l’avrebbero trovata all’esterno degli spogliatoi, durante i festeggiamenti seguiti alla premiazione della squadra rossonera.

“Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni – aveva raccontato il tecnico del Milan -. Se potete fare un appello vi ringrazio, è l’unica che ho”. Strappata, trovata o abbandonata comunque alla fine l’importante è che la medaglia sia stata riconsegnata. Chissà se Pioli perdonerà o meno. Probabilmente sì.

I tre giovani, tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti nel Reggiano, si sono presentati in caserma assistiti dall’avvocato Alessandro Conti.

Le foto pubblicate su Instagram

Nel pomeriggio di ieri, poco prima della riconsegna, la medaglia era ricomparsa su alcune foto e video su Instagram. Nelle immagini si vedevano alcuni ragazzi con la medaglia in mano. Non è chiaro se i ragazzi comparsi sui social siano gli stessi che poi si sono presentati dai carabinieri di Reggio Emilia. L’importante è che ora Pioli si può godere in pace il meritato Scudetto.