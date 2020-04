MILANO – Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento Calcio ed ex leggenda del Milan, sta trascorrendo questo periodo di quarantena da coronavirus con Angela Robusti, ex concorrente di Uomini e Donne.

A svelarlo è la stessa Robusti attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram:

“Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo.

Il Tempo è il nostro dono più prezioso, quando si ha il tempo si ha la possibilità, si ha la vita, si ha il sole e soprattutto si ha l’Amore..

Non ti darò mai più per scontato amore mio e tu non farlo con me, perché la vita è così..con una mano dà e con una mano toglie e lo continuerà a fare sempre seguendo il suo ciclo naturale di luce e ombra🌗

Perciò noi, che abbiamo ancora il Tempo, amiamo, rispettiamo.. ascoltiamo.. e Io, che amo solo te, non vivrò un secondo da ora in poi senza il pensiero di darti tutto ciò che di bello esiste. #ti amo #riflessioniinquarantena“.